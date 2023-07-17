Каоліновий кар’єр: що відомо про місце відпочинку у Вінницькій області та як туди доїхати

У Вінницькій області є місце для відпочинку, що вражає своїми краєвидами. Це – Каолінова долина. Кар’єр знаходиться у селі Глухівці.

Це місце прозвали “українським Памукале". Тут знаходиться озеро з блакитною прозорою водою, яке оточене білосніжними пісковиками.

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Місцеві мешканці кажуть, що приїздити сюди краще у вихідні дні, оскільки кар'єр діючий і в будні дні неможливо спуститися до самого озера. Також не варто відвідувати кар'єр у дощову погоду, оскільки земля стає непридатною для пересування.

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Також цей кар'єр досі функціонує, тож скупатися в озері неможливо. Це місце більше підійде для любителів позасмагати серед живописних пейзажів та пофотографуватися на фоні краси навколишньої природи.

Як доїхати до селища Глухівці

Глуховецький кар'єр знаходиться в Вінницькій області, за 150 кілометрів від Києва. Найкращий спосіб дістатися туди – на власному автомобілі (приблизно три години їзди). Координати: 49.756, 28.742.

Слідуйте трасі Е40/М06 у напрямку Вінниці. Через 100 кілометрів поверніть наліво на трасу М20 у напрямку Могилева-Подільського. Через 50 кілометрів поверніть направо на дорогу Т1019 у напрямку Глуховця. Через 10 кілометрів ви побачите знак на Глуховецький кар'єр.

Вартість проїзду на автомобілі складе близько 300 гривень.

Також можна дістатися до Глуховецького кар'єру на автобусі. Автобуси з Києва до Вінниці відправляються від автостанції Центральної. Час у дорозі становить близько 3 годин. Від автостанції Вінниці до Глуховця можна доїхати на маршрутці. Час у дорозі становить близько 1 години. Вартість проїзду на автобусі складає близько 100 гривень.

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