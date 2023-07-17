Каолиновый карьер: что известно о месте отдыха в Винницкой области и как туда доехать

В Винницкой области есть место для отдыха, поражающего своими видами. Это – Каолиновая долина. Карьер находится в селе Глуховцы.

Это место прозвали "украинским Памуккале". Здесь находится озеро с голубой прозрачной водой, окруженное белоснежными песчаниками.

Местные жители говорят, что приезжать сюда лучше в выходные дни, потому что карьер действующий и в будние дни невозможно спуститься к самому озеру. Также не стоит посещать карьер в дождливую погоду, поскольку земля становится непригодной для передвижения.

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Также этот карьер до сих пор функционирует, поэтому искупаться в озере невозможно. Это место больше подойдет любителям позагорать среди живописных пейзажей и пофотографироваться на фоне красоты окружающей природы.

Как доехать до поселка Глуховцы

Глуховецкий карьер находится в Винницкой области, в 150 километрах от Киева. Лучший способ добраться туда – на собственном автомобиле (примерно три часа езды). Координаты: 49.756, 28.742.

Следуйте трассе Е40/М06 в направлении Винницы. Через 100 километров поверните налево на трассу М20 в направлении Могилева-Подольского. Через 50 километров сверните направо на дорогу Т1019 в направлении Глуховцов. Через 10 километров вы увидите знак на Глуховецком карьере.

Стоимость проезда на автомобиле составит около 300 гривен.

Также можно добраться до Глуховецкого карьера на автобусе. Автобусы из Киева в Винницу отправляются от Центральной автостанции. Время в пути составляет около 3 часов. От автостанции Винницы до Глуховцов можно доехать на маршрутке. Время в пути составляет около 1 часа. Стоимость проезда на автобусе составляет около 100 грн.

Ранее мы сообщали, как добраться до Дружбовского карьера, который очень популярен среди туристов.

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