Бюджетный отдых на ''Мальдивах'': как доехать до озера в Черепашинцах (фото и карта)

Черепашинский карьер, расположенный в 50 километрах от Винницы, становится все популярнее среди туристов, поскольку является достаточно бюджетным местом для отдыха. Это озеро с голубой водой привлекает все больше отдыхающих, желающих насладиться экзотической атмосферой.

Этот карьер называют "украинскими Мальдивами" из-за голубого цвета воды и белого песка. Одним из уникальных аспектов Черепашинского карьера есть прозрачная вода – дно просматривается на двухметровой глубине.

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Этот водоем расположен в селе Черепашинцы Калиновского района Винницкой области. Она создана искусственно еще в 1990-х годах. Когда-то здесь добывалась гранит и белая глина, но после приостановки разработки карьера его затопили подземные источники.

Из Винницы сюда удобнее всего доехать по "Житомирской трассе". Главное не пропустить поворот в село в Загребельное, и вы уже на правильном пути к Черепашинцам.

Этот уникальный карьер привлекает множество людей, пытающихся добраться до озера любым удобным способом: своими автомобилями, мотоциклами, велосипедами, автобусами и даже пешком. В выходные дни здесь сотни автомобилей с отдыхающими, которые ищут бюджетный отдых.

В дубовом лесу у дороги приезжие люди организуют пикники, разбивают палатки, играют в волейбол и фризби, или просто наслаждаются тихим отдыхом. Они проводят у озера несколько часов или даже несколько дней, отдыхая "дикарями" в палатках.

У берега озера есть два импровизированных пляжа, где посетители могут погрузиться в воду. Дно озера песчаное, однако уже за двухметровым расстоянием от берега его не достать. Глубина карьера достигает нескольких десятков метров.

Надо быть осторожным, поскольку крутые берега могут быть опасны для прыжков в воду. Из-под воды этого карьера часто просматривают пеньки деревьев и ветви.

Как доехать до Черепашинского карьера

Расстояние от Киева до Черепашинского карьера составляет 233 километра. Из Киева туда можно добраться автобусом или собственным автомобилем. Можно доехать поездом до Винницы, а оттуда добраться маршруткой, автобусом или вызвать такси (ходит автобус Винница – Черепашинцы). От Винницы до Черепашинцев 44 километра. От самого села Черепашинцы до озера 500 метров. На собственном авто из Киева в Черепашинцы можно доехать за 3 часа.

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