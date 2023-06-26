Украинские 'Мальдивы': как добраться до Дружбовского карьера с бирюзовой водой и белым песком

Туристы этого летнего сезона массово ездят в Житомирскую область. А именно – к Дружбовскому карьеру. Пляжи которого усыпаны белым песком, а вода имеет яркий бирюзовый цвет, как на Мальдивах.

Он находится возле пгт Дружба. Расстояние от Киева составляет 235 км. Общественным транспортом туда не добраться, поэтому стоит планировать поездку на собственном транспорте. Поездка от Киева по трассе Е373/М07 займет примерно 3 часа (как доехать – по ссылке).

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Еще одна проблема – летом там очень много отдыхающих, особенно в выходные дни. Если вы захотите искупаться и отдохнуть, лучше выбирать будний день.

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Дружбовский карьер один из самых больших в Украине. Он образован искусственно. Здесь раньше добывали нерудные ископаемые. Дно водоема глинистое.

Рядом возле карьера нет никаких удобств, поэтому отдыхать здесь долго не удастся – ни свалки, ни общественные туалеты, ни места, где можно приобрести какой-то перекус. Для этого придется двигаться в ближайший населенный пункт – поселок городского типа Дружба (Коростенский район Житомирской области). Посмотреть карту здесь.

Как выглядит это место отдыха:

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