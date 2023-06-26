Українські 'Мальдіви': як дістатися до Дружбівського кар'єру з бірюзовою водою та білим піском

Туристи цього літнього сезону масово їздять до Житомирської області. А саме – до Дружбівського кар'єру. Пляжі якого всипані білим піском, а вода має яскравий бірюзовий колір, наче на Мальдівах.

Він знаходиться біля смт Дружба. Відстань від Києва складає 235 км. Громадським транспортом туди не дістатися, тож варто планувати поїздку на власному транспорті. Поїздка від Києва трасою Е373/М07 займе приблизно 3 години (як доїхати – за посиланням).

Відео дня

Ще одна проблема – влітку там дуже багато відпочиваючих, особливо вихідними днями. Якщо ви захочете скупатися та відпочити, краще обирати будній день.

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Дружбівський кар’єр один з найбільших в Україні. Він утворений штучно. Тут раніше добували нерудні копалини. Дно водойми глинисте.

Поруч біля кар'єру немає жодних зручностей, тож відпочивати тут довго не вдасться – ані смітників, ані громадських вбиралень, ані місць, де можна придбати якийсь перекус. Для цього доведеться рушати у найближчий населений пункт – селище міського типу Дружба (Коростенський район Житомирської області). Подивитися карту тут.

Як виглядає це місце відпочинку:

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