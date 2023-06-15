Море в Одессе превратилось на 'зеленый борщ' (видео)

После того как разлилось Каховское водохранилище, жители Одессы время от времени замечали у берегов Черного моря принесенные течением предметы из Херсонской области. В море уже плавали диваны, холодильники, даже постройки.

На этот раз одесситы сняли как побережье моря превратилось в "зеленый борщ". Из видео, опубликованного в соцсетях, можно заметить, что вода Черного моря зелена и покрыта мусором.

Видео дня

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Между тем, сотрудница Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько отметила, что одесский залив зацвел комплексом потенциально токсичных цианобактерий.

В комментарии Суспильному ученая отметила, что "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобио микроцистиса Microcystis aeruginosa, "при солености морской воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов".

Одесский городской совет сообщил, что Государственная экологическая инспекция проверила пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 в. Большой фонтан. Было определено, что количество опасных веществ в воде иногда превышает норму в десятки раз.

"В отобранных пробах морской воды от 12.06.2023 выявлены положительные результаты СНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы. Санэпидситуация находится на постоянном контроле. По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) у отобранных проб зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего в 2,0 раза, соленость ниже нормы в 2,6 раза; в отобранных пробах на 16-й станции Фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,6 раза, соленость ниже нормы в 2,6 раза", – говорится в сообщении.

Ранее, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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