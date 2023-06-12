В Одессе переселенцы из Херсона выловили в море византийскую амфору (фото)

В Одессе семья переселенцев из Херсона, спасая из моря пресноводных черепах, заметила в воде необычный сосуд. Когда они его выловили, то поняли, что он имеет историческую ценность.

Об этом сообщил Херсонский областной краеведческий музей в Фейсбуке. Семья переселенцев выловила из моря древнюю глиняную амфору.

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"Выловив ее из воды, Юрий Пословский (историк по специальности) понял, что это византийская амфора. Семья приняла решение передать ее в музей. Вспомнив об ограбленном краеведческом музее в родном городе, они решили подарить артефакт Херсона. Сегодня амфора перевезена к месту назначения и со временем займет достойное место в экспозиции", – говорится в сообщении.

В музее добавили, что эта амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке.

"Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или с утонувшего корабля. Любая в любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами", — отметили музейные работники.

Напомним, после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Днепр очень обмелело. Со дна реки проступили остатки деревянных мостов, построенных еще в 1944 году. Также жители находят на дне черепа и немецкие каски.

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