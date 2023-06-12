В Одесі переселенці з Херсона виловили в морі візантійську амфору (фото)

В Одесі сім'я переселенців з Херсона, рятуючи з моря прісноводних черепах, помітила у воді незвичну посудину. Коли вони її виловили, то зрозуміли, що вона має історичну цінність.

Про це випадок повідомив Херсонський обласний краєзнавчий музей у Фейсбуці. Зазначається, що родина переселенців виловила з моря стародавню глиняну амфору.

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"Виловивши її з води, Юрій Пословський (історик за фахом) зрозумів, що це візантійська амфора. Родина прийняла рішення передати її до музею. Згадавши про пограбований краєзнавчий музей у рідному місті, вони вирішили подарувати артефакт Херсону. Сьогодні амфора перевезена до місця призначення і згодом займе гідне місце в експозиції", – йдеться у повідомленні.

У музеї додали, що ця амфора не потонула завдяки земляній пробці, що утворилася у горловині посудини.

"Можемо тільки здогадуватися, була вона вимита з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля. Будь в якому випадку щедра південна земля поділилася з херсонцями своїми скарбами", – зазначили музейні працівники.

Нагадаємо, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Дніпро дуже обміліло. З дна річки проступили залишки дерев’яних мостів, які були побудовані ще у 1944 році. Також мешканці знаходять на дні черепи й німецькі каски.

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