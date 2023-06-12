Після підриву Каховської ГЕС з дна Дніпра 'піднялися' мости часів Другої світової та черепи в касках (фото)

Після обміління Дніпра, яке сталося унаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, з дна річки проступили залишки дерев’яних мостів, які були побудовані ще у 1944 році. Вони знаходились під водою майже 70 років.

Про це повідомив Національний заповідник "Хортиця" у Фейсбуці. Історики заповідника нагадали, що у Запоріжжі 1943 року гребля ДніпроГЕС, а також сталеві мости Стрілецького були зруйновані.

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"Для продовження наступу Червоної Армії на правому березі вирішили побудувати тимчасові залізничні мости через Дніпро, які б пролягли південною частиною острова Хортиця. Роботи почались 4 січня, майже одразу після відходу німців з Правого берега", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для спорудження мостів залучались тисячі робітників зі всієї області й 80% земляних робіт виконувались вручну за важких погодних умов морозної зими.

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"Насипали дамби та земляні підходи, забивали палі, яких було 1520 штук. Опори мосту виготовлялися із просочених шпал і колод. Прогонні конструкції встановлювались консольним краном. Особливо складним завданням було встановлення 30-метрової прогонної конструкції вагою 60 тонн над судноплавною частиною Дніпра. Саму конструкцію залишили німці біля річки Кагальник. Її забрали мостобудівники та пристосували під нагальні потреби", – додали у заповіднику.

Проїзд по мосту з центральної частини міста на Хортицю вже відкрили за 48 днів після початку будівництва. Ще за три дні, коли було добудовано міст через Старий Дніпро, було відкрито рух поїздів по всій гілці – її довжина склала 11 км.

Історики нагадали, що тимчасові мости використовувалися ще 9 років. За цей період було відновлено ДніпроГЕС, також – побудовано нові мости. Згодом тимчасові переправи були демонтовані.

У соцмережах тим часом показали фото та відео, які були зняті на дні Каховського водосховища. Там знаходять черепи людей з часів Другої світової війни. На деяких з них досі надягнуті захисні каски.

У селі Покровське Нікопольського району після того, як відійшла вода, місцеві жителі знайшли кладовище біля старої церкви, яка була затоплена 70 років тому.

З дна проступили старі могили та рештки людей.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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