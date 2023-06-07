Стало відомо про перших загиблих від підриву Каховської ГЕС

Міський голова Олешок Євген Рищук повідомив про перших загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС. За його словами, відомо про щонайменше трьох жертв.

Люди загинули внаслідок потопу. Про це Рищук сказав у коментарі "Суспільному".

"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?" – розповів міський голова.

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Він зазначив, що надвечір середи, 7 червня, російські військові нарешті розпочали евакуювати людей з дахів. Потерпілих збирають у місцевій лікарні, де поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не пускають.

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Своєю чергою у Херсонській ОВА повідомили скільки будинків затоплено в тимчасово окупованій Голій Пристані. Станом на 20:00 вечора у місті затоплено 196 житлових будинків.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram. Він додав, що рівень води продовжує зростати щогодини.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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