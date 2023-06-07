Маляр розповіла, як окупанти планували підірвати ГЕС

Окупанти планували підрив Каховської ГЕС та чекали на "найбільш вдалий" момент. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, підрив дамби є черговим інструментом війни рф. Таку думку вона висловила під час ефіру телемарафону.

"Дійсно, обраний не випадково. З одного боку вони до цього довго готувалися. Тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку вони вичікували момент, який буде "найбільше влучний" на їхню думку", – зазначила Маляр.

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Вона вказала, що підрив ГЕС треба розглядати у військовому сенсі.

"Тому що це один із інструментів війни. От вони так по-дикунськи це бачать", – додала заступниця глави Міноборони.

Маляр припустила, що окупанти хотіли завадити контрнаступу ЗСУ.

"Але наразі ми бачимо, що ситуація обернулася навпаки. І росіяни фактично зараз більше зашкодили своїм збройним силам, укріпрайонам, своїм військовим позиціям. В принципі все ж буде більшою постраждала територія, яка зараз знаходиться під контролем агресора", – констатувала вона.

Зауважимо, станом на 7 червня процес евакуації жителів триває. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на ранок евакуйовано 1457 людей. Зокрема, з мікрорайону Корабель в Херсоні було евакуйовано 1286 осіб. Тільки зранку допомогу забезпечили ще 10 людям, які потребували евакуації з цього району.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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