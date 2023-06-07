Маляр рассказала, как оккупанты планировали взорвать ГЭС

Оккупанты планировали подрыв Каховской ГЭС и ждали "самый удачный" момент. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, подрыв дамбы является очередным инструментом войны рф. Такое мнение она высказала в эфире телемарафона.

"Действительно, избранный не случайно. С одной стороны они к этому долго готовились. Потому что там есть все признаки того, что это не спонтанное решение. С другой стороны они выжидали момент, который будет "наиболее точен" по их мнению", – отметила Моляр.

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Она указала, что подрыв ГЭС следует рассматривать в военном смысле.

"Потому что это один из инструментов войны. Вот они так по-дикарски это видят", – добавила замглавы Минобороны.

Маляр предположила, что оккупанты хотели помешать контрнаступлению ВСУ.

"Но пока мы видим, что ситуация обернулась наоборот. И россияне фактически сейчас больше повредили своим вооруженным силам, укрепрайонам, своим военным позициям. В принципе все же будет больше пострадала территория, которая сейчас находится под контролем агрессора", – констатировала она.

Отметим, что по состоянию на 7 июня процесс эвакуации жителей продолжается. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что к утру эвакуированы 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабль в Херсоне было эвакуировано 1286 человек. Только утром помощь обеспечили еще 10 людям, нуждающимся в эвакуации из этого района.

Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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