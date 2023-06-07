Украинские военные спасли семью с детьми с крыши в затопленных Олешках (видео)

Украинские военные помогли семье во временно оккупированных Олешках Херсонской области, которые затопили после взрыва на Каховской ГЭС. Бойцам удалось спасти мать с детьми, которые сидели на чердаке дома и не могли эвакуироваться.

Ранее военные 406-й бригады с помощью дрона передали воду женщине с находящимися в затопленном доме детьми. Об этом сообщили военнослужащие ВСУ.

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По данным бойцов, эвакуация происходила в опасных условиях, поскольку оккупанты временно контролируют Олешки. Зона эвакуации находится на простреле захватчиков.

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По оценкам наших защитников, женщина и дети сидели на чердаке без еды около суток. На кадрах видно, что на спасение семьи прибыла лодка.

Отметим, что по состоянию на 7 июня процесс эвакуации жителей продолжается. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что к утру эвакуированы 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабль в Херсоне было эвакуировано 1286 человек. Только утром помощь обеспечили еще 10 людям, нуждающимся в эвакуации из этого района.

Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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