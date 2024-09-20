Київ посів перше місце у рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям

Якість повітря у Києві стала серйозною проблемою, що впливає на всіх мешканців, особливо тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Тому для киян критично важливо мати доступ до актуальної інформації про стан атмосфери.

Для моніторингу якості повітря можна використовувати мобільний додаток IQ Air, доступний як для Android, так і для iPhone. Цей інструмент показує індекс забруднення у вибраному місті, а також надає дані про швидкість вітру, вологість та джерела інформації. Натиснувши на показник індексу, користувач отримує детальну розшифровку, що дозволяє глибше зрозуміти ситуацію. До речі, зараз Київ посідає 1 місце по забрудненості повітря, потім йде єгипетський Каїр. На третьому місці Багдад, Ірак.

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Фахівці стверджують, що головним джерелом забруднення повітря у столиці є транспорт, на який припадає близько 80% всіх викидів. Особливо шкідливими є старі автомобілі та машини на дизельному паливі. Згідно з дослідженнями ICCT, в умовах міста вони виділяють більше окису азоту, ніж навіть вантажні автомобілі. Наразі у Києві знову спостерігається погіршення екологічної ситуації. Ймовірною причиною цього є пожежі в екосистемах області. У зв'язку з цим жителям столиці радять уникати провітрювання приміщень та обмежити перебування на відкритому повітрі.

Нагадаємо, 15 вересня в Одесі зливи затопили будинки та вулиці.

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