Зливи затопили вулиці та будинки в Одесі (відео, фото)

В Одесі на 15 вересня оголошено про небезпечну погоду. Зранку на місто звалилися потужні зливи, які можуть протриматися до кінця доби.

Одеська міська рада в соцмережах повідомила, що через зливу ускладнений рух транспорту вулицями Небесної сотні, Балківській, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова. Чергують аварійні бригади комунальних служб.

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Наслідки зливи в Одесі. Джерело: t.me/odesacityofficial

Наслідки зливи в Одесі. Джерело: t.me/odesacityofficial

Наслідки зливи в Одесі. Джерело: t.me/odesacityofficial

Наслідки зливи в Одесі. Джерело: t.me/odesacityofficial

Наслідки зливи в Одесі. Джерело: t.me/odesacityofficial

Підтоплено проїжджу частину на вулицях Ак. Глушко, Хімічна ріг Промислової, Інглезі.

Ускладнено рух транспорту на вулицях: Варненська, Церковна ріг Отамана Чепіги, Приморська ріг Газового провулка, 5 станція Фонтану.

Місцеві мешканці діляться відео з Одеси. На кадрах можна помітити затоплені вулиці, пляжі та навіть будинки.

Нагадаємо, Україну накриє аномальна погода.

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