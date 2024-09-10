Україну накриє аномальна погода: що прогнозують синоптики

На цьому тижні в Україні прогнозують дощі, сильний вітер і зміну атмосферного тиску. Температура в більшості регіонів залишиться аномально високою.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".

Він роз’яснив, що цього тижня погода в Україні стане більш мінливою і нестабільною через активізацію циклонічної діяльності в центральній та північній Європі, а також через надходження вологої та нестійкої повітряної маси з півдня.

У більшості регіонів пройдуть дощі різної сили, а в окремих випадках можливі грози та шквальні пориви вітру.

"Однак, незважаючи на нестійкий характер погоди, температура повітря збережеться на аномально високому рівні, за винятком західних областей, де буде помітно прохолодніше", – зазначив Кібальчич.

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Погода 10 вересня

"У вівторок, 10 вересня, помірні дощі із грозами очікуються на Лівобережжі України, вдень також місцями у західних областях. Подекуди можливі шквали 15-20 м/с", – попереджає синоптик.

Вночі температура буде коливатися від +11 до +16 °С, а на південному сході та в Приазов'ї місцями від +16 до +21 °С. Вдень температура підніметься до +24…+29 °С, але на північно-східному напрямку і в окремих частинах західних областей вона знизиться до +15…+20 °С.

Погода 11 вересня

"У середу, 11 вересня, вночі та вранці у західній частині, вдень також місцями на Одещині очікуються дощі, на решті території України без істотних опадів", – розповідає Кібальчич.

Вітер очікується переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Нічна температура коливатиметься від +13 до +18 °С, на південному сході та в Приазов'ї місцями досягне +17…+21 °С. Вдень температура повітря підніметься до +24…+29 °С, а в західних областях буде прохолодніше – від +15 до +20 °С.

Нагадаємо, раніше синоптикиня розповіла, коли в Україні почнеться справжня осінь.

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