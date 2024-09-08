Літо, прощавай: синоптикиня розповіла, коли в Україні почнеться справжня осінь

В Україні метеорологічне літо ще триває і закінчиться лише тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль сягне +15°C.

Про це повідомила синоптикиня з Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок, пише РБК-Україна.

"Якщо температура триматиметься на рівні +15°C протягом трьох днів у конкретному регіоні, це означатиме закінчення літа і початок метеорологічної осені. Однак, поки що літо триває, і ми не можемо стверджувати, що ми перебуваємо в періоді "бабиного літа", оскільки це не відповідає дійсності," –пояснила вона.

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Тепла погода може протривати до 10-11 вересня. В Карпатах вже спостерігається похолодання.

"Після цього над західною Європою утвориться циклон, чий атмосферний фронт принесе опади на нашу територію. Починаючи з 10-11 вересня в західних областях України очікуються дощі, а атмосферні фронти рухатимуться на схід. Тому в центральних і частково північних областях можливі дощі, в той час як східна частина України залишиться без опадів," – додала Кривобок.

Раніше ми розповідали, що потужний антициклон з Європи наближається до України.

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