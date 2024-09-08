Лето, прощай: синоптик рассказала, когда в Украине начнется настоящая осень

В Украине метеорологическое лето продолжается и закончится лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд достигнет +15°C.

Об этом сообщила синоптика из Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок, пишет РБК-Украина.

"Если температура будет держаться на уровне +15°C в течение трех дней в конкретном регионе, это будет означать окончание лета и начало метеорологической осени. Однако пока лето продолжается, и мы не можем утверждать, что мы находимся в периоде "бабьего лета", поскольку это не соответствует действительности," – объяснила она.

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Теплая погода может продлиться до 10-11 сентября. В Карпатах уже наблюдается похолодание.

После этого над западной Европой образуется циклон, чей атмосферный фронт принесет осадки на нашу территорию. Начиная с 10-11 сентября в западных областях Украины ожидаются дожди, а атмосферные фронты будут двигаться на восток. Поэтому в центральных и частично северных областях возможны дожди, в тот время как восточная часть Украины останется без осадков, - добавила Кривобок.

Ранее мы говорили, что мощный антициклон из Европы приближается к Украине.

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