Украину накроет аномальная погода: что прогнозируют синоптики

На этой неделе в Украине прогнозируют дожди, сильный ветер и смену атмосферного давления. Температура в большинстве регионов останется аномально высокой.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он разъяснил, что на этой неделе погода в Украине станет более изменчивой и нестабильной из-за активизации циклонической деятельности в центральной и северной Европе, а также из-за поступления влажной и неустойчивой воздушной массы с юга.

В большинстве регионов пройдут дожди разной силы, а в отдельных случаях возможны грозы и порывы ветра.

"Однако, несмотря на неустойчивый характер погоды, температура воздуха сохранится на аномально высоком уровне, за исключением западных областей, где будет заметно прохладнее", – отметил Кибальчич.

Читайте также: Снова жарко: где и когда ожидать повышения температуры

Погода 10 сентября

"Во вторник, 10 сентября, умеренные дожди с грозами ожидаются на Левобережье Украины, днем также местами в западных областях. В некоторых местах возможны шквалы 15-20 м/с", – предупреждает синоптик.

Ночью температура будет колебаться от +11 до +16 °С, а на юго-востоке и в Приазовье местами от +16 до +21 °С. Днем температура поднимется до +24…+29 °С, но на северо-восточном направлении и в отдельных частях западных областей она снизится до +15…+20 °С.

Погода 11 сентября

"В среду, 11 сентября, ночью и утром в западной части, днем также местами в Одесской области ожидаются дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков", – рассказывает Кибальчич.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Ночная температура будет колебаться от +13 до +18 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами достигнет +17…+21 °С. Днем температура воздуха поднимется до +24…+29 °С, а в западных областях будет прохладнее – от +15 до +20 °С.

Напомним, ранее синоптикиня рассказала, когда в Украине начнется настоящая осень.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!