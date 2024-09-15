Ливни затопили улицы и дома в Одессе (видео, фото)
В Одессе на 15 сентября объявлено об опасной погоде. Утром на город рухнули мощные ливни, которые могут продержаться до конца суток.
Одесский городской совет в соцсетях сообщил, что из-за ливня осложнено движение транспорта по улицам Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), Ильфа и Петрова. Чередуют аварийные бригады коммунальных служб.
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Подтоплена проезжая часть на улицах Ак. Глушко, Химический рог Промышленной, Инглей.
Усложнено движение транспорта на улицах: Варненская, Церковный угол Атамана Чепиги, Приморский угол Газового переулка, 5 станция Фонтана.
Местные жители делятся видео из Одессы. На кадрах можно увидеть затопленные улицы, пляжи и даже дома.
Напомним, Украину накроет аномальная погода.
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