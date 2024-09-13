В Одесі утворився величезний смерч у морі: вражаюче відео показали відпочивальники

13 вересня очевидці спостерігали в морі Одеси величезний смерч. Фото та відео природного явища виклали у соцмережах.

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Колишній ректор Одеського державного екологічного університету рофесор Сергій Степаненко заявив "Думській", що це відоме атмосферне явище - недорозвинений смерч. Для того, щоб він досяг підстильної поверхні, необхідна (крім високоенергетичних процесів у хмарі) висока температура біля поверхні землі. Зараз море не таке тепле, тому "спроба згори" не отримала підтримки знизу.

Нагадаємо, Україну накриє аномальна погода.

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