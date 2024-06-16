Київський ринок оренди житла переживає шок: ціни стрибнули вище воєнних показників

У столиці України спостерігається значне підвищення вартості оренди житла. Вартість оренди одно- та двокімнатних квартир у Києві досягла рівня 25–30 тисяч гривень на місяць, тоді як у Київській області ціни коливаються в межах 15–20 тисяч гривень. Це майже на 50% вище, ніж ціни були на початку року. Подібна тенденція помітна і в західних регіонах країни.

Згідно з матеріалами ZN, зростання цін пов’язане з напливом переселенців зі східних регіонів через бої на Харківщині. Це призвело до стрибка цін на оренду і значно ускладнило пошук прийнятного житла.

Зростання вартості оренди житла спостерігається на фоні зниження цін у сфері купівлі та продажу нерухомості. Сегмент продажу переживає значне падіння вартості, де навіть зменшення ціни на об’єкт на 30% і більше не гарантує його продаж. Ринок втратив активність покупців, а продавцями часто є ті, хто емігрував.

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На кінець 2023 року було зафіксовано повернення цін у Києві до довоєнного рівня, але нині спостерігається новий тренд — зниження цін на купівлю та продаж у столиці та області. Це полегшує придбання житла для переселенців, наприклад, за допомогою житлових сертифікатів. Проте, таке падіння також вказує на втрату інтересу з боку інвесторів до інвестицій у нерухомий сектор.

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