Киевский рынок аренды жилья переживает шок: цены прыгнули выше военных показателей

В столице Украины наблюдается значительное повышение стоимости аренды жилья. Стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир в Киеве достигла уровня 25–30 тысяч гривен в месяц, в то время как в Киевской области цены колеблются в пределах 15–20 тысяч гривен. Это почти на 50% выше, чем цены были в начале года. Подобная тенденция заметна и в западных регионах страны.

Согласно материалам ZN, рост цен связан с наплывом переселенцев из восточных регионов из-за боев в Харьковской области. Это привело к скачку цен на аренду и значительно усложнило поиск приемлемого жилья.

Рост стоимости аренды жилья наблюдается на фоне снижения цен в сфере покупки и продажи недвижимости. Сегмент продаж переживает значительное падение стоимости, где даже уменьшение цены на объект на 30% и больше не гарантирует его продажи. Рынок потерял активность покупателей, а продавцами часто являются эмигрировавшие.

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К концу 2023 года был зафиксирован возврат цен в Киеве до довоенного уровня, но в настоящее время наблюдается новый тренд — снижение цен на покупку и продажу в столице и области. Это облегчает приобретение жилья для переселенцев, например с помощью жилищных сертификатов. Однако такое падение также указывает на потерю интереса со стороны инвесторов к инвестициям в недвижимый сектор.

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