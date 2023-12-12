Київстар не працює: у компанії пояснили проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом

У абонентів мобільного оператора Київстар 12 грудня виникли проблеми зі зв'язком та інтернетом. У компанії Kyivstar зробили заяву щодо ситуації.

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У Фейсбуці мобільний оператор повідомив, що в мережі стався технічний збій. Компанія попередила, що унаслідок цього збою "можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази".

"Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", – йдеться у повідомленні.

Українцям пропонують скористатися національним роумінгом (послуга безкоштовна). У параметрах мобільної мережі необхідно знайти пункт "ручний вибір мережі" після чого спробувати підключитися до Lifecell або Vodafone. Якщо мережа не з'явилася, потрібно спробувати вибрати інші мережі.

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