Киевстар не работает: в компании объяснили проблемы с мобильной связью и интернетом

У абонентов мобильного оператора Киевстар 12 декабря возникли проблемы со связью и Интернетом. В компании Kyivstar сделали заявление о ситуации.

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В Facebook мобильный оператор сообщил, что в сети произошел технический сбой. Компания предупредила, что в результате сбоя "могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы".

"Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", – говорится в сообщении.

Украинцам предлагают воспользоваться национальным роумингом (услуга бесплатная). В параметрах мобильной сети необходимо найти пункт "ручной выбор сети", после чего попытаться подключиться к Lifecell или Vodafone. Если сеть не появилась, необходимо попытаться выбрать другие сети.

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