Китайські археологи знайшли бункер часів Другої світової, де японці експериментували з біологічною зброєю

Китайські археологи повідомили про знахідку підземного бункера, який японські вчені буцімто використовували для проведення жорстоких експериментів над людьми. Йдеться про експерименти з біологічною зброєю до та під час Другої світової війни.

Вважається, що об’єкт поблизу міста Анда, Китай, використовувався підрозділом 731 японської імператорської армії, який проводив жорстокі експерименти на людях між 1935 і 1945 роками. Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що вчені піддавали в'язнів дії патогенів і проводили їх препарування, щоб дізнатися про вплив на організм людини. Висновки були використані імператорською армією Японії для поширення тифу, холери та чуми в Китаї.

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За даними видання, підрозділ проводив експерименти та вбивав тисячі людей, у тому числі чоловіків, жінок і дітей.

Археологи виявили підземну споруду, що складається з кількох взаємопов’язаних тунелів і камер, після початку дослідження у 2019 році за допомогою геофізичних методів розвідки, буріння та розкопок. Дослідники ще не увійшли в бункери, але дослідження показало подробиці про підземні споруди.

У п'яти футах нижче поверхні було виявлено U-подібне скупчення бункерів, а також круглу кімнату, яку, як вважають археологи, використовували для спостереження та розтину людей після того, як вони були заражені патогенами або хімічними агентами.

Дослідники сказали, що їхні знання про підземний об’єкт все ще є попередніми, і потрібно буде зробити більше, щоб дізнатися, як структури пов’язані одна з одною.

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