Кити зібралися у формі серця перед тим, як викинутися на берег в Австралії (відео)

Група з майже 100 пілотних китів демонструвала незвичайну поведінку перед тим, як викинутися на берег в Австралії. У воді морські велетні утворили фігуру, схожу на серце.

Видання The New York Times повідомляє, що зграя китів майже цілий день юрбилася разом на мілководді біля віддаленого пляжу в Західній Австралії. Часом група китів утворювала у воді форму кола, або розтягувалася в лінію, потім кити взагалі згрупувалися та утворили "серце".

Дослідники, спантеличені такою поведінкою, побоювалися, що масовий викид китів на берег неминучий.

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Поведінка була "справді незвичайною", – сказала Кейт Спрогіс, еколог з морських ссавців з Університету Західної Австралії. За її словами, кити зазвичай так не поводяться.

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У вівторок, 25 липня, побоювання дослідників підтвердилися. Група з майже 100 китів кинулася до берега, застрягши на пляжі Чейнс на півдні Західної Австралії.

Рятувальники кинулися на порятунок, однак 52 кити загинули, а решта, яких змогли повернути у воду, знову викинулися не берег.

Пізніше офіційні особи повідомили, що тих китів, які вижили, піддали евтаназії. Пітер Хартлі, представник Служби парків і дикої природи Західної Австралії, сказав, що це було "одне з найважчих рішень" за його 34 роки роботи в управлінні дикою природою.

Дослідники точно не знають, чому відбуваються масові самогубства китів. Одна з теорій полягає в тому, що вони трапляються, коли керівник зграї захворює і пливе на мілководдя, а інші члени групи слідують за ним. Іншою причиною могло бути те, що вони були дезорієнтовані через гучний підводний шум у морі.

Раніше експерти з дикої природи в Ірландії вирішили припинили розтин викинутого на пляж кита. Вони побоюються, що туша кита може вибухнути.

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