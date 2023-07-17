В Ірландії не знають, що робити з мертвим китом, який може вибухнути (відео)

Експерти з дикої природи в Ірландії вирішили припинили розтин викинутого на пляж кита. Вони побоюються, що туша кита може вибухнути.

Побоювання вчених стосовно можливого вибуху мертвого кита, довжина якого становить 19 метрів, змусили експертів у Ірландії бути насторожі. Представники Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) відмовилися розітнути труп гігантської істоти після почутого булькання з кишківника, що може свідчити про наявність газу та можливість вибуху, повідомляє Live Science.

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Кита, який належить до виду фінвала (Balaenoptera physalus), викинуло на пляж Бейле-Уї-Чуілль у графстві Керрі рано вранці 9 липня. Причина смерті тварини залишається невідомою, проте ймовірно, що він був мертвим протягом трьох тижнів до його виявлення на березі.

Під час спроби провести аутопсію або розтин трупа, експерти почули булькання, що свідчило про наявність метану в кишківнику кита. Коли кити помирають, їхні кишки заповнюються газом, що може призвести до набряку трупа, а в окремих випадках – до вибуху, особливо під час розрізання тіла. Хоча такі вибухи є рідкісним явищем, наявність газу може створити небезпеку.

Подібний випадок стався у 2013 році, коли морському біологу нещасно загинулого кашалота вдалося втекти, після того, як труп істоти вибухнув, коли його розрізали.

У 2019 році туша кита спонтанно вибухнула поблизу узбережжя Каліфорнії, кров та кишки розлетілися на десятки метрів.

Хоча відомо, що ризик вибуху у такому випадку є незначним, вчені прийняли рішення природним шляхом дозволити трупу кита розкладатися. Залишивши тіло недоторканим, вони гарантують безпеку для себе та оточуючих.

Нагадаємо, біля узбережжя Колумбії вченим вдалося вперше зафільмувати годування горбатим китом груддю.

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