Вченим вдалося зняти рідкісне відео годування груддю горбатим китом

Годування горбатим китом груддю під водою було зняте на відео вченими. Ця подія відбулася в глибинах Тихого океану біля узбережжя Колумбії.

На кадрах зафіксовано, як дитинча кита відривається після годування грудьми матері. Вчені сподіваються, що ці унікальні знімки сприятимуть збереженню цього виду.

На відео видно, як 900-кілограмове дитинча горбатого кита піднімається на поверхню в затоці Купіка, щоб здійснити подих. Раніше таке годування було зняте на камеру лише двічі, і цей рідкісний момент був зафіксований командою біологів з фонду Macuaticos минулого серпня.

Відео дня

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За словами біолога Наталі Ботеро, яка керує командою, "попри десятиліття зусиль тисяч дослідників, години роботи, співпрацю, записи лактації надзвичайно рідкісні". Це відео є важливим з наукової точки зору, а також відіграє важливу роль у збереженні цього виду.

Для зняття цих унікальних кадрів були використані спеціальні датчики, які були закріплені на спині кита протягом кількох годин. Ці датчики включали камеру, GPS і пристрій для запису звуків, що видають кити. Вони були встановлені таким чином, щоб не завдавати шкоди тварині, повідомляє ScienceAlert.

Кожного року тисячі горбатих китів рухаються з Антарктичного півострова та Магелланової протоки в Чилі до теплих тропічних вод для розмноження в Тихому океані від Коста-Ріки до Перу. З червня по листопад, горбаті кити перебувають у водах біля Колумбії. Ці гігантські китоподібні тварини можуть досягати довжини до 17 метрів, важити близько 40 тонн і пройти близько 8500 кілометрів за сезон розмноження.

Хоча горбаті кити тепер захищені від комерційного полювання, вони все ще стикаються з різними загрозами. "Вивчаючи їх поведінку і збільшуючи нашу свідомість про них, ми можемо сприяти відповідним заходам щодо збереження цього виду", – зазначила Наталі Ботеро.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, чисельність горбатих китів зростає, але їм все ще загрожують певні проблеми, і вивчення їхнього життя і звичок допоможе враховувати ці загрози та зберегти цих надзвичайно важливих морських ссавців.

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