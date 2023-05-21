Косатки напали на велику білу акулу та з'їли її печінку: рідкісні кадри з Південної Африки потрапили на відео

Косатки одні з небагатьох тварин, які можуть нападати на акул та навіть на китів. Зокрема, білі акули для них є делікатесом – косатки їдять лише їхню печінку.

Нещодавно пару косаток, що напали на білку акулу, зафільмували у Південній Африці поблизу Гансбай. Як повідомляє видання Live Science з посиланням на раніше опубліковане дослідження вчених, їх вважають серійними вбивцями акул. Ця пара щонайменше п’ять років вбивала великих білих акул і їла їхню печінку.

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Ключовим моментом було те, що косатки окрім печінки не їли решту частин тіла акули. Вчені кажуть, що вони полюють саме на печінку через поживні та корисні речовини, що містяться у ній. Можливо, вони полюють саме на печінку акул через сполуку сквален – в акул вона знаходиться саме у печінці.

Відео дня

Дослідники повідомили, що два самці косаток (Orcinus orca), які отримали псевдоніми Port і Starboard, напали вже щонайменше на вісім великих білих акул поблизу південноафриканського узбережжя від 2017 року.

Нові кадри, зняті під час годинного полювання за допомогою безпілотника та гелікоптера, показують, що одна з косаток, що отримала прізвисько Starboard, допомогла двом іншим напасти на велику білу акулу, а потім з’їла кілька шматків її печінки.

Зазначається, що це відео – перший випадок, коли косатка була помічена в дії під час нападу, раніше на узбережжі Гансбай вчені знаходили лише понівечені туші акул.

"Ця поведінка ніколи раніше не була детально засвідчена, і, звичайно, ніколи з повітря", — прокоментувала це відео провідний автор дослідження Елісон Таунер (старший науковий співробітник Академії морської динаміки в Гансбай).

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На відео можна помітити, як одна з косаток повільно наближався до великої білої з наміром убити, однак акула не відпливала, але лише кружляла у воді. Потім підпливли ще дві косатки та оточили акулу. Перша косатка накинулася на свою жертву та почала кусати.

Нагадаємо, мешканцям Австралії та туристам радять триматися якомога далі від океану. Акули почали масово полювати на відпочивальників та серфінгістів.

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