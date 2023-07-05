Ученым удалось снять редкое видео кормление грудью горбатым китом

Кормление горбатым китом грудью под водой было снято на видео учеными. Это событие произошло в глубинах Тихого океана у побережья Колумбии.

На кадрах зафиксировано, как детеныш кита отрывается после кормления грудью матери. Ученые надеются, что эти уникальные снимки будут способствовать сохранению этого вида.

На видео видно, как 900-килограммовый детеныш горбатого кита поднимается на поверхность в заливе Купика, чтобы осуществить дыхание. Ранее такое кормление было снято на камеру всего дважды, и этот редкий момент был зафиксирован командой биологов из фонда Macuaticos прошлого августа.

Видео дня

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По словам биолога Натальи Ботеро, которая руководит командой, "несмотря на десятилетия усилий тысяч исследователей, часы работы, сотрудничество, записи лактации чрезвычайно редки". Это видео важно с научной точки зрения, а также играет важную роль в сохранении этого вида.

Для снятия этих уникальных кадров были использованы специальные датчики, закрепленные на спине кита в течение нескольких часов. Эти датчики включали камеру, GPS и устройство для записи издающих киты звуков. Они были установлены таким образом, чтобы не наносить вред животному, сообщает ScienceAlert.

Каждый год тысячи горбатых китов движутся с Антарктического полуострова и Магелланового пролива в Чили в теплые тропические воды для размножения в Тихом океане от Коста-Рики до Перу. С июня по ноябрь горбатые киты находятся в водах возле Колумбии. Эти гигантские китообразные животные могут достигать протяженности до 17 метров, весить около 40 тонн и пройти около 8500 километров за сезон размножения.

Хотя горбатые киты теперь защищены от коммерческой охоты, они все еще сталкиваются с разными угрозами. "Изучая их поведение и увеличивая наше сознание о них, мы можем способствовать соответствующим мерам по сохранению этого вида", — отметила Натали Ботеро.

По данным Международного союза охраны природы, численность горбатых китов растет, но им все еще угрожают определенные проблемы, и изучение их жизни и привычек поможет учитывать эти угрозы и сохранить этих очень важных морских млекопитающих.

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