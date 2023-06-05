Ученим вдалося зняти процес харчування китової акули на дні океану (рідкісні кадри)

Китову акулу вперше застали за придонною годівлею на дні океану. Найбільша у світі риба поїдала бентосних рачків.

Як повідомляє Journal of Fish Biology, іхтіологи вперше зняли на відео біля берегів Мексики, як китова акула кружляла на дні та щось заковтувала, а потім випльовувала пісок з водою.

Вчені зробили висновок, що вона поїдала донних рачків-амфіпод (бентос). Досі безпосередньо поспостерігати за цим процесом їм не вдавалося.

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Відео дня

Китові акули (Rhincodon typus) – найбільші риби у світі. Вони поглинають величезну кількість планктону та дрібних рибок, доживають до 70-100 років та подорожують на відстані понад 20 тисяч кілометрів. Не дивно, що ці істоти привертають особливу увагу вчених. Наприклад, кілька років тому фахівці встановили, що очі китових акул вкриті тисячами лусочок і втягуються в череп.

Іхтіолог Даррен Уайтхед (Darren A. Whitehead) із Національного політехнічного інституту Мексики та його колега Джоел Гейфорд (Joel Gayford) з Імперського коледжу Лондона описали ще один новий аспект біології китових акул. У розпорядженні дослідників виявилося незвичайне відео, зняте у бухті Ла-Пас у мексиканському штаті Південна Нижня Каліфорнія.

Як правило, китові акули годуються двома способами: пасивно відфільтровують планктон з води або активніше захоплюють їжу біля поверхні, періодично відкриваючи і закриваючи рот. Рідше вони кружляють навколо риб'ячої зграї, збиваючи її в щільну кулю, а потім заковтуючи. Однак поведінка акули з бухти Ла-Пас не схожа на жоден з цих типів годівлі. На думку Уайтхеда та Гейфорда, ця особина поїдала бентосних рачків-амфіпод, які живуть у субстраті. Такий спосіб годування практикують сірі кити (Eschrichtius robustus).

Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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