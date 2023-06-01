Новий вид гекона з психоделічними очима знайшли в Австралії, як виглядає (фото)

В Австралії виявили новий вид гекона з незвичними психоделічними очима. Вони були ідентифіковані як новий вид після генетичного аналізу.

Новий вид, який називається малим шипохвостим геконом (Strophurus spinula), має довжину близько 6,1 сантиметра та вкритий плямистим малюнком з білих і сірих лусочок. Такий самий малюнок імітують й очі гекона.

Як повідомляє Live Science, новий вид геконів знайшли у лісистих районах на півдні Західної Австралії. Дослідники поки не можуть сказати, наскільки велика популяція Strophurus spinula.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Records of the Western Australian Museum, дослідники описали генетичний аналіз роду та заявили, що це все ж новий раніше не визначений вид.

"Уважніше дослідження S. spinula показало, що новий вид можна фізично відрізнити від S. assimilis та інших шипохвостих геконів за його незвичайно прямими та нерівномірно розташованими шипами вздовж тіла та збільшеними шипами на хвості", – пишуть дослідники в статті.

Зазначається, що як і всі інші шипохвості гекони, S. spinula може виділяти нешкідливу та неприємно пахучу хімічну речовину із залоз біля свого хвоста, щоб відлякувати хижих птахів.

Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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