Новый вид геккона с психоделическими глазами нашли в Австралии, как выглядит (фото)

В Австралии обнаружили новый вид геккона с необычными психоделическими глазами. Они были идентифицированы в качестве нового вида после генетического анализа.

Новый вид, который называется малым шипохвостым гэкономом (Strophurus spinula), имеет длину около 6,1 сантиметра и покрыт пятнистым рисунком из белых и серых чешуек. Такой же рисунок имитируют и глаза геккона.

Как сообщает Live Science, новый вид гекконов был найден в лесистых районах на юге Западной Австралии. Исследователи пока затрудняются сказать, насколько велика популяция Strophurus spinula.

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В исследовании, опубликованном в журнале Records of the Western Australian Museum, исследователи описали генетический анализ рода и заявили, что это все-таки новый ранее не определенный вид.

"Внимательнее исследование S. spinula показало, что новый вид можно физически отличить от S. assimilis и других шипохвостых гекконов по его необычно прямым и неравномерно расположенным шипам вдоль тела и увеличенным шипам на хвосте", — пишут исследователи в статье.

Отмечается, что, как и все другие шипохвостые гекконы, S. spinula может выделять безвредное и неприятно пахучее химическое вещество из желез у своего хвоста, чтобы отпугивать потенциально хищных птиц.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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