В Индии удалось впервые задокументировать гибрид волка и собаки (фото)

Ученые из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком (Canis lupus) и собакой (Canis lupus familiaris) на территории страны. Это подтвердили результаты генетических исследований, опубликованных в журнале "Ecology and Evolution".

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Это открытие имеет большое значение, поскольку популяция диких собак в Индии часто населяет те же территории, где встречаются серые волки. Хотя было известно, что эти два вида могут скрещиваться, например такие наблюдения были сделаны в Европе, в Индии до сих пор не было официальных документированных доказательств существования таких гибридов.

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Исследование проводилось группой ученых из Института фундаментальных исследований Тата, которые в конце концов смогли подтвердить наличие этих гибридов. Они получили данные от природолюбов, которые заметили двух неожиданных особей в стае диких волков вблизи города Пуне.

Одно из этих животных имело необычайно коричневый мех, а другое отличалось нетипичными чертами лица для волков. Наблюдавшие за ними гражданские ученые смогли собрать образцы волос животных с их мест обитания и доставили их в лабораторию для генетического анализа.

ДНК образцов волос по сравнению с известными последовательностями ДНК собак, волков, шакалов (Canis aureus), куонов (Cuon alpinus) и других представителей семейства псовых (Canidae). В результате оказалось, что один из гибридов являлся потомком волка и домашней собаки, но второй имел более сложное происхождение с наличием волчьей ДНК, включая гибрида волка и собаки, а также обратное скрещивание с волком.

Ученые выражают обеспокоенность тем, что такие гибриды могут угрожать популяциям волков, и считают, что вопрос скрещивания между волками и собаками требует большего внимания со стороны организаций, занимающихся охраной природы.

Напомним, ранее ученые наконец-то нашли ответ на давнюю загадку о первом многоклеточном животном на Земле.

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