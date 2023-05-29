Ученые исследовали, какие животные в зоопарке меньше всего хотят видеть людей

Согласно исследованиям британских ученых, среди животных, проживающих в зоопарке, амфибии оказались менее благосклонными к посетителям, чаще проявляя негативную реакцию на людей. Замечено, что слоны и попугаи чаще проявляли интерес к людям. Данные выводы были опубликованы в журнале Animals.

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Исследования направлены на изучение взаимоотношений животных и посетителей зоопарка. Хотя зоопарки стараются создать для своих обитателей максимально природные условия, они постоянно находятся в центре внимания людей, что отличает их жизнь от природных условий. Для некоторых животных это может оказать негативное влияние, особенно для приматов, в то же время другие животные могут быть безразличными или даже заинтересованными во взаимодействии с посетителями.

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Ученые из Университета Гарпера Адамса совместно с британскими коллегами проанализировали 105 научных работ, касающихся реакции животных на посетителей зоопарков. Исследование охватило 252 вида животных, не включающих приматов.

Результаты исследования показали, что наиболее положительную реакцию на посетителей зоопарка имели слоны (Proboscidea) и попугаи (Psittaciformes). Это значит, что они сами проявляли интерес к людям, приближались к ним и привлекали их внимание.

Большинство других видов животных проявляли нейтральную реакцию на присутствие людей, их поведение не изменялось в результате наблюдений. Земноводные, особенно бесхвостые (Anura), чаще всего проявляли негативную реакцию на посетителей, избегая их и становясь настороженными при приближении.

Напомним, ранее ученые наконец-то нашли ответ на давнюю загадку о первом многоклеточном животном на Земле.

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