Вчені дослідили, які тварини в зоопарку найменше хочуть бачити людей

Згідно дослідженням британських науковців, серед тварин, які проживають у зоопарку, амфібії виявилися найменш прихильними до відвідувачів, частіше проявляючи негативну реакцію на людей. Зауважено, що слони та папуги частіше виявляли зацікавленість до людей. Дані висновки були опубліковані в журналі Animals.

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Дослідження спрямовані на вивчення взаємовідносин між тваринами та відвідувачами зоопарку. Хоча зоопарки стараються створити для своїх мешканців максимально природні умови, вони постійно перебувають у центрі уваги людей, що відрізняє їхнє життя від природних умов. Для деяких тварин це може мати негативний вплив, особливо для приматів, водночас інші тварини можуть бути байдужими або навіть зацікавленими у взаємодії з відвідувачами.

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Вчені з Університету Гарпера Адамса спільно з британськими колегами проаналізували 105 наукових робіт, що стосуються реакції тварин на відвідувачів зоопарків. Дослідження охопило 252 види тварин, які не включають приматів.

Результати дослідження показали, що найбільш позитивну реакцію на відвідувачів зоопарку мали слони (Proboscidea) та папуги (Psittaciformes). Це означає, що вони самі виявляли інтерес до людей, наближалися до них та привертали їхню увагу.

Більшість інших видів тварин проявляла нейтральну реакцію на присутність людей, їхнє поведінка не змінювалася внаслідок спостережень. Земноводні, особливо безхвості (Anura), найчастіше виявляли негативну реакцію на відвідувачів, уникаючи їх та стаючи настороженими при наближенні.

Нагадаємо, раніше вчені нарешті знайшли відповідь на давню загадку про першу багатоклітинну тварину на Землі.

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