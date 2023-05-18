Нашли ответ на многовековую тайну: Ученые наконец-то выяснили как выглядели первые животные

Исследователи недавно нашли ответ на давнюю загадку о первом многоклеточном животном на Земле, обнаружив, что гребенчатые медузы (ктенофоры) превосходят губки как старейшие живые организмы, хотя они выглядят как дальние родственники настоящих медуз. Это новое открытие показывает, что эволюция не всегда стремится к большей сложности. Исследование было опубликовано в Nature.

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Губки (Porifera) считались претендентами на роль "первых" организмов из-за своей простоты строения, включая отсутствие нервной системы. Однако генетические исследования показали, что гребенчатые медузы являются большими претендентами на эту роль, несмотря на то, что они имеют более сложную нервную систему.

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Посредством сравнения генетических последовательностей в геномах разных организмов исследователи обнаружили высокое сходство между губками и более современными животными, что свидетельствует о подобном эволюционном пути. Однако у гребенчатых медуз были обнаружены отличия, свидетельствующие об их обособлении до дальнейших эволюционных событий.

Эти открытия подтверждают, что сначала гребешки разветвлялись, а затем появились губки, передавая свою новую хромосомную структуру потомкам. Новые методы исследования, разработанные командой, помогут изучить другие эволюционные тайны в глубине времени.

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