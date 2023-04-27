Ученые создали из Lego биопринтер, способный вырастить человеческую кожу (видео)

Ученые в Великобритании создали уникальный принтер, используя детали конструктора Lego. Этот био-принтер способен производить образцы искусственной кожи человека для медицинских исследований.

Изготовление уникальной разработки обошлось в 500 фунтов стерлингов (чуть более 600 долларов США), сообщает The Conversation. Ученые говорят, что этот принтер можно модифицировать с помощью разных типов насадок.

"Это позволит создавать искусственную человеческую кожу разных видов – здоровую и поврежденную", – говорится в сообщении.

Видео дня

Ученые сообщили, что начали работать над собственным высокотехническим био-принтером в лаборатории в Кардиффе, используя стандартные кубики Lego, их механический суб-бренд Lego Mindstorms и лабораторный насос, который является обычно встречающимся в исследовательских лабораториях устройством.

Многопрофильная команда инженеров и биологов работала вместе над проектированием, разработкой, конструированием и программированием био-принтера.

Читайте также: Ученые доказали, что стресс ускоряет биологическое старение, но все можно исправить

Его принцип работы следующий: специальная насадка выбрасывает гелеобразное вещество, наполненное клетками, на блюдо. В основе устройства – мини-компьютер Lego Mindstorms. Это устройство перемещает тарелку вперед-назад и из стороны в сторону, одновременно перемещая насадку вверх-вниз механически, когда она выдавливает гель, содержащий клетки. Эти программируемые движения создают слои клеток для повторения 3D структуры человеческой ткани, слой за слоем.

"Сейчас био-принтер используется для создания слоев клеток кожи, предоставляя полномасштабную модель кожи. Его также можно модифицировать, используя различные типы сопел для печати различных типов клеток, встраивая различные сложные образцы тканей. Это увлекательная возможность имитировать как здоровую, так и больную кожу, пересмотреть существующие методы лечения и разработать новые методы лечения различных кожных заболеваний", – объяснили ученые.

Био-принтер может не только предоставить точную репрезентативную модель человеческой кожи, но и использовать его для добавления больных клеток в здоровые модели, которые ученые производят. С его помощью ученые хотят изучать, как развиваются кожные заболевания и как взаимодействуют здоровые и больные клетки.

Предлагаем узнать новое изобретение ученых, которое не повредит даже детям, которые его могут проглотить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!