Вчені створили з Lego біопринтер, здатний виростити людську шкіру (відео)

Вчені у Великій Британії створили унікальний принтер, використовуючи деталі конструктора Lego. Цей біопринтер здатен виробляти зразки штучної людської шкіри для медичних досліджень.

Виготовлення унікальної розробки коштувало 500 фунтів стерлінгів (трохи більше як 600 доларів США), повідомляє The Conversation. Науковці кажуть, що цей принтер можна модифікувати за допомогою різних типів насадок.

"Це дозволить створювати штучну людську шкіру різних видів – здорову та пошкоджену", – йдеться у повідомленні.

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Науковці повідомили виданню, що почали працювати над власним високотехнічним біопринтером у лабораторії в Кардіффі, використовуючи стандартні кубики Lego, їх механічний суббренд Lego Mindstorms і лабораторний насос, який є пристроєм, що зазвичай зустрічається в дослідницьких лабораторіях.

Багатопрофільна команда інженерів і біологів працювала разом над проєктуванням, розробкою, конструюванням і програмуванням біопринтера.

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Його принцип роботи наступний: спеціальна насадка викидає гелеподібну речовину, наповнену клітинами, на блюдо. В основі пристрою – мінікомп'ютер Lego Mindstorms. Цей пристрій переміщує тарілку вперед-назад і з боку в бік, одночасно переміщуючи насадку вгору-вниз механічно, коли вона видавлює гель, що містить клітини. Ці програмовані рухи створюють шари клітин для повторення 3D-структури людської тканини, шар за шаром.

"Зараз біопринтер використовується для створення шарів клітин шкіри, надаючи повномасштабну модель шкіри. Його також можна модифікувати, використовуючи різні типи сопел для друку різних типів клітин, вбудовуючи різноманітні складні зразки тканин. Це захоплююча можливість імітувати як здорову, так і хвору шкіру, переглянути існуючі методи лікування та розробити нові методи лікування різних шкірних захворювань", – пояснили науковці.

Біопринтер може не лише надати точну репрезентативну модель людської шкіри, але й використовувати його для додавання хворих клітин до здорових моделей, які вчені виробляють. За його допомогою вчені хочуть вивчати, як розвиваються шкірні захворювання та як взаємодіють здорові та хворі клітини тощо.

Пропонуємо дізнатися про новий винахід вчених, який не зашкодить навіть дітям, які його можуть проковтнути.

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