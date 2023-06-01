Находящийся под угрозой вымирания бурый медведь попал в кадр фотоловушки (видео)

Предлагаем посмотреть на кадры из фотоловушки, на которых можно увидеть медведя бурого (Ursus arctos), попавшего в зону устройства Карпатского национального природного парка.

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Бурый медведь является самым хищным млекопитающим в нашей фауне. Он является всеядным животным, и растительная пища может составлять значительную часть его рациона. Обычно медведи успешно избегают встреч с людьми благодаря своему острому обонянию и слуху. Если они случайно встречают человека, они обычно быстро убегают или скрываются.

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Медведи бури находятся под угрозой исчезновения из-за интенсивного вмешательства человека в их природные среды, браконьерства, высокой смертности медвежат при рождении и длительном периоде достижения половой зрелости (медведи начинают размножаться в возрасте 4-6 лет). Кроме того, самки рожают малышей всего раз в два года.

Вид был занесен в Красный список МСОП, CITES и отнесен к категории видов, подлежащих особой охране в соответствии с Бернской конвенцией. Такие меры защиты важны для сохранения популяции медведей бурого.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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