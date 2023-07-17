В Ирландии не знают, что делать с мертвым китом, который может взорваться (видео)

Эксперты по дикой природе в Ирландии решили прекратить вскрытие выброшенного на пляж кита. Они опасаются, что туша кита может взорваться.

Опасения ученых по поводу возможного взрыва мертвого кита, длина которого составляет 19 метров, заставили экспертов в Ирландии быть настороже. Представители Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) отказались рассечь труп гигантского существа после услышанного булькания из кишечника, что может свидетельствовать о наличии газа и возможности взрыва, сообщает Live Science.

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Кита, принадлежащий к виду финвала (Balaenoptera physalus), выбросил на пляж Бейле-Уи-Чуилль в графстве Кэрри ранним утром 9 июля. Причина смерти животного остается неизвестной, однако, вероятно, что он был мертвым в течение трех недель до его обнаружения на берегу.

При попытке провести аутопсию или вскрытие трупа эксперты услышали бульканье, что свидетельствовало о наличии метана в кишечнике кита. Когда киты умирают, их кишки заполняются газом, что может привести к отеку трупа, а в отдельных случаях – к взрыву, особенно при разрезании тела. Хотя такие взрывы представляют собой редкое явление, наличие газа может создать опасность.

Подобный случай произошел в 2013 году, когда морскому биологу несчастно погибшего кашалота удалось скрыться, после того как труп существа взорвался, когда его разрезали.

В 2019 году туша кита спонтанно взорвалась у побережья Калифорнии, кровь и кишки разлетелись на десятки метров.

Хотя известно, что риск взрыва в таком случае незначителен, ученые приняли решение естественным путем позволить трупу кита разлагаться. Оставив тело нетронутым, они обеспечивают безопасность для себя и окружающих.

Напомним, у побережья Колумбии ученым удалось впервые запечатлеть кормление горбатым китом грудью.

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