Сидения в китовых труппах: как лечили ревматизм в конце 19 века

Невероятно ужасный метод лечения ревматизма использовался в конце 19 – начале 20 века. Для этого использовали тела мертвых китов. В то время эти животные сильно пострадали от китобойного промысла, ведь люди использовали их не только для добывания жира, уса и мяса, но и в качестве лечебного средства.

Об этом пишет IFLScience.

Жители приморского города Иден Туфолд Бэй (Австралия) спасались от ревматизма с помощью тел мертвых китов. Лечение проходило так: для больного проделывали дыру в туше кита, где ему предстояло провести от 20 до 30 часов. Тело кита называли "мясистый, слизистый и гнилостный спальный мешок".

Как сообщал путешественник, который собственными глазами видел процесс “лечения", "запах и жара едва переносились". .

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Врачи считали, что тепло и газы внутри туши создавали парную, которая благотворно влияла на больную спину. По утверждениям ученых, данное лечение возникло благодаря жителям залива Туфолд, использовавшим китовые останки:

мясо – в лечебных и ритуальных целях;

кости – в хранилищах;

туши мертвых китов – для лечения ревматизма.

Во время Первой мировой войны практику лечения китами оставили в большей степени из-за ужасающего невыносимого запаха.

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