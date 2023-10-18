Кличко назвав дату, коли усі житлові будинки Києва будуть підключені до системи опалення

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що процес підключення житлових будинків до системи теплопостачання в місті буде завершено до початку наступного тижня.

Читайте також: П'ять порад, як обмежити втрату тепла у будинку та квартирі

За словами мера, процедура підключення будинків до опалення зазвичай займає близько тижня, оскільки системі потрібен час, щоб набрати робочу потужність. Про це мер столиці повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 17 жовтня.

"До кінця поточного тижня або початку наступного тижня всі житлові будинки будуть отримано доступ до системи опалення", – підкреслив Віталій Кличко.

На сьогодні вже приєднано близько 1500 житлових будинків в Києві, а також приблизно 1700 соціальних об'єктів, включаючи лікарні, школи та дитячі садки.

Мер також розповів, що комунальні служби будуть регулювати потужність опалення в залежності від температури повітря.

Початок процесу підключення житлових будинків до тепла в Києві було оголошено 16 жовтня. З 9 жовтня почалася подача тепла в школи, лікарні та дитячі садки за заявками їхніх керівників.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!