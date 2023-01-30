Коди регіонів України: які літери на номерах авто якій області належать

Навіть для досвідчених водіїв розшифровка номерних знаків України – завдання нелегке. Особливо якщо не розуміти логіку, за якою присвоюється серійний буквений код тому чи іншому транспортному засобу. Номерні знаки в Україні протягом усіх років незалежності постійно змінюють зовнішній вигляд і кодування.

Останнє "редагування зовнішності" знакам зробили у 2015 році. Тоді поле ліворуч отримало синій фон, на ньому розмістили український прапор і літери UA – міжнародне позначення української реєстрації автівки. Далі іде власне номер – дві літери (код регіону), чотири цифри (реєстраційний номер), дві літери (серія).

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Саме перші дві літери – коди регіонів – найчастіше викликають запитання. Адже вони геть не є першими літерами назв областей. До того ж для кожного регіону регулярно запроваджують нові коди. Востаннє це зробили у 2021 році. Водночас чинними є усі номерні знаки, випущені в України, навіть ще за радянських часів. Тому заплутатись нескладно.

Зазначимо також, що відповідно до змін, на нових номерних знаках замість перших двох літер, що позначають регіон, використовуватимуть такі позначення:

ED, DC – для транспортних засобів у разі їх оформлення через електронний кабінет водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

DI, PD – якщо транспортний засіб оформлювався через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема через застосунок Дія.

Насамперед ідеться про автівки, завезенні із-за кордону. Дія вже працює над новою послугою розмитнення, яка покликана стати однією з перших цифрових у митній сфері.

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Chas.news зібрали усі коди і подали їх за хронологією через тире, починаючи з останніх:

з 2021 — з 2004 — 1995/2004—1995/2004 — 1992/1995 — УРСР.

Жирним виділені найбільш поширювані і актуальні позначення регіонів:

АР Крим: ТК, МК — АК, МА — 1 — КО, КР, КТ — КР, МЯ, МХ — КР

Вінницька обл.: ММ, ОК — АВ, КВ — 2 — ВТ, ВХ, ВІ — ВІ, ВХ — ВИ

Волинська: СМ, ТС — АС,КС — 3 — ВК, ВМ, ВО — ВН, ВЯ — ВН

Дніпропетровська: РР, МI — АЕ,КЕ — 4 — АА, АВ, АЕ, АК, АН, СМ — ЯА, ЯС, ЯВ,АЕ — ДН, ДП

Донецька: ТН, МН — АН, КН — 5 — ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС — ЯН, ЯМ, ЯІ, ЯО — ДО, ДЦ, СЛ

Житомирська: ТМ, МВ — АМ, КМ — 6 — ВА, ВВ, ВЕ — ІО, ІР — ЖЖ, ЖИ

Закарпатська: МТ, МО — АО, КО — 7 — РЕ, РР, РТ — ІК, ІМ — ЗА

Запоріжська: ТР, МР — АР, КР — 8 — НА, НЕ, НО, НР, НС — ЯТ, ЯЯ, ЯХ, ІТ — ЗП

Івано-Франківська: ТО, ХС — АТ, КТ — 9 — ІВ, ІС — ІВ, ІА — ИФ, СЯ

Київська: ТI, МЕ — АI, КI — 10 — КК, КМ, КХ — КХ, МІ — КХ

м. Київ: ТТ, ТА — АА, КА — 11 — КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО, II — КІ, ХЕ, ХТ — КИ, ХТ

Кіровоградська: ХА, ЕА — ВА, НА — 12 — ОМ, ОН, ОС — ЕІ, ЕМ, ЕЯ — КД

Луганська: ЕЕ, ЕВ — ВВ, НВ — 13 — АМ, АО, АР, АТ, АХ — АІ, АЯ — ЛУ, ВГ

Львівська: СС, ЕС — ВС, НС — 14 — ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО — ІН, ІІ — ЛВ

Миколаївська: ХЕ, ХН — ВЕ, НЕ — 15 — НК, НТ, НІ — НІ, НВ, НЯ — НИ

Одеська: ОО, ЕН — ВН, НН — 16 — ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ — ОІ, ОЯ — ОД

Полтавська: ХI, ЕI — ВI, НI — 17 — СК, СН, СС — ІХ, ІЯ — ПО

Рівненська: ХК, ЕК — ВК, НК — 18 — РА, РВ, РО — РВ, РН — РВ

м. Севастополь: ОН, РН — СН, IН — 27 — КС

Сумська: ХМ, ЕМ — ВМ, НМ — 19 — СА, СВ, СЕ — СІ, СЯ, СР — СУ

Тернопільська: ХО, ЕО — ВО, НО — 20 — ТЕ, ТК, ТІ — ТЕ, ТІ — ТЕ

Харківська: ХХ, ЕХ — АХ, КХ — 21 — ХА, ХВ, ХК — ХА, ХІ, ХК — ХА, ХК

Херсонська: ХТ, ЕТ — ВТ, НТ — 22 — ХН, ХО — ХО, ХЯ — ХО

Хмельницька: ОХ, РХ — ВХ, НХ — 23 — ХМ, ХІ — ХМ, ТЯ — ХМ

Черкаська: ОА, РА — СА, IА — 24 — МА, МВ, МЕ — РК, РС, РІ — ЧК

Чернігівська: ОВ, РВ — СВ, IВ — 25 — МК, ММ, МН — РМ, РХ — ЧН, ЧТ

Чернівецька: ОЕ, РЕ — СЕ, IЕ — 26 — МО, МР, МС — ІС, ІЕ — ЧВ

Загальнодержавні: II — 28 — НН, ХХ

Для наочності наводимо найактуальніші коди у відповідності до розташування регіонів на карті.

Як відрізняються автомобільні номери України за кольором?

Автомобільні номери України розрізняються й за забарвленням таблички. На дорогах можна побачити такі номерні знаки з "українською" пропискою:

білі – більшість транспортних засобів різного типу, зокрема легкові, вантажні, спеціальні (тягачі, трактори, причепи тощо);

жовті – автомобілі, ліцензовані для пасажирських перевезень (таксі, громадський транспорт);

червоні – транзитні (тимчасові) українські номери машин, які видають на період оформлення реєстрації;

сині – автівки, закріплені за МВС;

чорні – транспортні засоби військових, прикордонників, надзвичайників.

Окрема категорія – зелені номери України для авто, які видаються електромобілям. На відміну від названих вище, у зелених номерних знаках кольором зафарбований не фон, а самі символи. Тло залишається білим або жовтим (для таксі).

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