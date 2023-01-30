Коды регионов Украины: какие буквы на номерах авто какой области принадлежат

Даже для опытных водителей расшифровка номерных знаков Украины – задача нелегкая. Особенно если не понимать логику, по которой присваивается серийный буквенный код тому или иному транспортному средству. Номерные знаки в Украине на протяжении всех лет независимости постоянно изменяют внешний вид и кодировку.

Последнее "редактирование внешности" знакам было сделано в 2015 году. Тогда поле слева получило синий фон, на нем разместили украинский флаг и буквы UA – международное обозначение украинской регистрации автомобиля. Далее следует собственно номер – две буквы (код региона), четыре цифры (регистрационный номер), две буквы (серия).

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Именно первые две буквы – коды регионов – чаще всего вызывают вопросы. Ведь они не являются первыми буквами названий областей. К тому же для каждого региона регулярно вводятся новые коды. В последний раз это сделали в 2021 году. В то же время действуют все номерные знаки, выпущенные в Украине, даже еще в советское время. Потому запутаться несложно.

Отметим также, что в соответствии с изменениями на новых номерных знаках вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использовать следующие обозначения:

ED, DC – для транспортных средств при их оформлении через электронный кабинет водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

DI, PD – если транспортное средство оформлялось через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности через приложение Действие.

В первую очередь речь идет об автомобилях, завезенных из-за границы. Действие уже работает над новой услугой растаможки, которая призвана стать одной из первых цифровых в таможенной сфере.

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Chas.news собрали все коды и подали их по хронологии через тире, начиная с последних:

с 2021 - с 2004 - 1995/2004-1995/2004 - 1992/1995 - УССР.

Жирным выделены наиболее распространенные и актуальные обозначения регионов:

АР Крым: ТК, МК – АК, МА – 1 – КО, КР, КТ – КР, МЯ, МХ – КР

Винницкая обл.: ММ, ОК - АВ, КВ - 2 - ВТ, ВХ, ВИ - ВИ, ВХ - ВЫ

Волынская: СМ, ТС – АС, КС – 3 – ВК, ВМ, ВО – ВН, ВЯ – ВН

Днепропетровская: РР, МИ – АЭ, КЭ – 4 – АА, АВ, АЭ, АК, АН, СМ – ЯА, ЯС, ЯВ, АЭ – ДН, ГП

Донецкая: ТН, МН – АН, КН – 5 – ЭА, ЭВ, ЭК, ЭН, ЭО, ЭС – ЯН, ЯМ, ЯИ, ЯО – К, ДЦ, СЛ

Житомирская: ТМ, МВ – АМ, КМ – 6 – ВА, ВВ, ВЕ – ИО, ИР – ЖЖ, ЖИ

Закарпатская: МТ, МО - АО, КО - 7 - РЭ, РР, РТ - ИК, ИМ - ЗА

Запорожская: ТР, МР - АР, КР - 8 - НА, НЭ, НО, НР, ЧС - ЯТ, ЯЯ, ЯХ, ИТ - ЗП

Ивано-Франковская: ТО, ХС - АО, КТ - 9 - ИС, ИС - ИС, ИА - ИФ, СЯ

Киевская: ТИ, МЭ – АI, КИ – 10 – УК, КМ, КХ – КХ, МИ – КХ

г. Киев: ТТ, ТА – АА, КА – 11 – КА, КВ, КЭ, КН, КИ, КТ, ОО, II – КИ, ХЭ, ХТ – КИ, ХТ

Кировоградская: ХА, ЭА – ВА, НА – 12 – ОМ, ОН, ОС – ЭИ, ЭМ, ЭЯ – КД

Луганская: ЭЭ, ЭВ – ВВ, НВ – 13 – АМ, АО, АР, АО, АХ – АИ, АЯ – ЛУ, ВГ

Львовская: СС, ЕС - ВС, НС - 14 - ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО - ИН, ІІ - ЛВ

Николаевская: ХЭ, ХН – ВЭ, НЭ – 15 – НК, НТ, НЕТ – НЕТ, НВ, НЯ – НЕТ

Одесская: ОО, ЭН – ВН, НН – 16 – ОА, ОВ, ОЭ, ОК, ОТ – ОИ, ОЯ – ОД

Полтавская: ХI, ЕI - ВИ, НI - 17 - СК, СН, СС - IX, ИЯ - ПО

Ровенская: ХК, ЭК - ВК, НК - 18 - РА, РО, РО - РО, РН - РО

г. Севастополь: ОН, РН - СН, ИН - 27 - КС

Сумская: ХМ, ЭМ – ВМ, НМ – 19 – СА, СВ, СЭ – СИ, СЯ, СР – СУ

Тернопольская: ХО, ЭО - ВО, НО - 20 - ТО, ТК, ТИ - ТО, ТЕ - ТО

Харьковская: ХХ, ЭХ – АХ, КХ – 21 – ХА, ХВ, ХК – ХА, ХІ, ХК – ХА, ХК

Херсонская: ХТ, ЭТ – ВТ, НТ – 22 – ХН, ХО – ХО, ХЯ – ХО

Хмельницкая: ОХ, РХ - ВХ, НХ - 23 - ХМ, XI - ХМ, ТЯ - ХМ

Черкасская: ОА, РА - СА, IА - 24 - МА, МВ, МЭ - РК, РС, РИ - ЧК

Черниговская: ОВ, РО - СВ, ИС - 25 - МК, ММ, МН - РМ, РХ - ЧН, ЧТ

Черновицкая: ОЭ, РЭ – СЭ, IЭ – 26 – МО, МР, МС – ИС, ИЭ – ЧВ

Общегосударственные: II - 28 - НН, ХХ

Для наглядности приводим самые актуальные коды в соответствии с расположением регионов на карте.

Как отличаются автомобильные номера Украины по цвету?

Автомобильные номера Украины различаются по окраске таблички. На дорогах можно увидеть такие номерные знаки с украинской пропиской:

белые – большинство транспортных средств разного типа, в том числе легковые, грузовые, специальные (тягачи, тракторы, прицепы и т.п.);

желтые – автомобили, лицензированные для пассажирских перевозок (такси, общественный транспорт);

красные – транзитные (временные) украинские номера машин, которые выдают период оформления регистрации;

синие – автомобили, закрепленные за МВД;

черные – транспортные средства военных, пограничников, чрезвычайников.

Отдельная категория – зеленые номера Украины для автомобилей, которые выдаются электромобилям. В отличие от вышеперечисленных, в зеленых номерных знаках цветом закрашен не фон, а сами символы. Фон остается белым или желтым (для такси).

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