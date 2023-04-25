Кава та зелень: що може спричинити появу каменів у нирках

До появи каменів та піску у нирках може призвести неправильне харчування. Які напої та їжу краще не вживати у великих кількостях розбирався UaPortal.

Кофеїн

Кофеїн присутній у каві, чаї та солодкій воді. Він провокує накопичення кальцію в сечі. Кальцій, який не встигає виводитись, перетворюється на кальцинати, а згодом – у камені. Тому зловживати кофеїном не варто.

Сіль

Споживання великої кількості солі провокує утворення каменів у нирках через затримку в організмі зайвої рідини. Зведіть споживання солі та солевмісних продуктів до мінімуму.

Цукор та штучні підсолоджувачі

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Продукти, які містять багато цукру підвищують вірогідність появи каменів у нирках.

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Червоне м'ясо

М’ясо містить сечову кислоту і пурини, які провокують утворення каменів у нирках. Вживайте м’ясо не більше 2 разів на тиждень.

Оксалати

Какао, петрушка, шпинат, щавель, арахіс та селера містять оксалати. Регулярне вживання цих продуктів призводить до появи каменів у сечовому міхурі та нирках.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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