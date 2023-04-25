Кофе и зелень: что может вызвать появление камней в почках

К появлению камней и песка в почках может привести неправильное питание. Какие напитки и еду лучше не употреблять в больших количествах разбирался UaPortal.

Кофеин

Кофеин присутствует в кофе, чае и сладкой воде. Он провоцирует скопление кальция в моче. Кальций, который не успевает выводиться, превращается в кальцинаты, а затем – в камни. Потому злоупотреблять кофеином не стоит.

Соль

Употребление большого количества соли провоцирует образование камней в почках из-за задержки в организме лишней жидкости. Сведите потребление соли и солесодержащих продуктов к минимуму.

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Сахар и искусственные подсластители

Продукты, содержащие много сахара, повышают вероятность появления камней в почках.

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Красное мясо

Мясо содержит мочевую кислоту и пурины, которые провоцируют образование камней в почках. Употребляйте мясо не более 2 раз в неделю.

Оксалаты

Какао, петрушка, шпинат, щавель, арахис и сельдерей содержат оксалаты. Регулярное употребление этих продуктов приводит к появлению камней в мочевом пузыре и почках.

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