Кава на вагу золота: скільки коштує чашка еспресо у різних регіонах України

У 2024 році середня вартість кави в Україні зросла на 11% і досягла 31 гривні, порівняно з попереднім роком. Найдорожче еспресо можна придбати в Одеській області, тоді як у Хмельницькій та Сумській областях його ціна залишається найнижчою.

За даними аналітиків Опендатабот, з початку повномасштабної війни ціна еспресо в Україні зросла у 1,7 раза: з 19 гривень у 2021 році до 33 гривень наприкінці 2024 року. На кінець грудня 2024 року найдорожча кава в Україні продавалася в Одеській області, де чашка еспресо коштувала 40 гривень.

За рік її вартість зросла на 20%. Друге місце посіла Львівська область із ціною 39 гривень за чашку, а на третьому місці опинилася Волинська область, де кава коштує 37 гривень.

Найнижчі ціни на еспресо зафіксовані в Хмельницькій та Сумській областях – там за чашку просять 28 гривень.

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Найбільше за рік подорожчала кава у Вінницькій області – на 29%, досягнувши 31 гривні за чашку. Лише в Харківській області ціна залишилася незмінною і становить 34 гривні за еспресо.

Прогнози щодо цін на каву в Україні

На світовому ринку вартість кави суттєво підвищилася. Хоча український ринок реагує із запізненням, вже наступного місяця споживачі відчують зростання цін.

Співзасновник Escobar Coffee Roasters Андрій Тітов прогнозує, що до лютого ціни стануть рекордними. Наприклад, чашка еспресо, яка зараз коштує 40-45 гривень, може подорожчати до 70 гривень. Напої типу латте чи капучино, які наразі коштують близько 60 гривень, можуть зрости в ціні до 100 гривень. Загалом підвищення вартості кави для кінцевого споживача сягатиме 80-100%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі продукти значно знизяться в ціні.

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