Кофе на вес золота: сколько стоит чашка эспрессо в разных регионах Украины

В 2024 году средняя стоимость кофе в Украине выросла на 11% и достигла 31 гривны по сравнению с предыдущим годом. Дороже всего эспрессо можно приобрести в Одесской области, тогда как в Хмельницкой и Сумской областях его цена остается самой низкой.

По данным аналитиков Опендатабота, с начала полномасштабной войны цена эспрессо в Украине выросла в 1,7 раза: с 19 гривен в 2021 году до 33 гривен в конце 2024 года. На конец декабря 2024 года самый дорогой кофе в Украине продавался в Одесской области, где чашка эспрессо стоила 40 гривен.

За год ее стоимость выросла на 20%. Второе место заняла Львовская область с ценой 39 гривен за чашку, а на третьем месте оказалась Волынская область, где кофе стоит 37 гривен.

Низкие цены на эспрессо зафиксированы в Хмельницкой и Сумской областях – там за чашку просят 28 гривен.

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Больше всего за год подорожал кофе в Винницкой области - на 29%, достигнув 31 гривны за чашку. Только в Харьковской области цена осталась неизменной и составляет 34 гривны за эспрессо.

Прогнозы по ценам на кофе в Украине

На мировом рынке стоимость кофе существенно повысилась. Хотя украинский рынок реагирует с опозданием, уже в следующем месяце потребители ощутят рост цен.

Соучредитель Escobar Coffee Roasters Андрей Титов прогнозирует, что к февралю цены станут рекордными. К примеру, чашка эспрессо, которая сейчас стоит 40-45 гривен, может подорожать до 70 гривен. Напитки типа латте или капучино, которые стоят около 60 гривен, могут вырасти в цене до 100 гривен. В целом повышение стоимости кофе для конечного потребителя будет достигать 80-100%.

Напомним, ранее мы говорили, что некоторые продукты значительно снизятся в цене.

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